Лекарите на Белия дом казаха истината за Доналд Тръмп

Това стана с три дни закъснение

Снимка: БТА
30 май 26 | 12:35
С три дни забавяне лекарите на Белия дом обявиха, че Доналд Тръмп е в отлично здраве. По-рано през седмицата президентът премина традиционния си годишен преглед.

Не е ясно какво е предизвикало забавянето в обявяването на резултатите. Обикновено те се съобщават още на следващия ден. Лекарят, ръководил прегледите, заяви, че сърдечната, белодробната и неврологичната дейност на Тръмп са отлични. Но след като подобни изявления бяха правени и за здравето на Джо Байдън, в обществото има много скептицизъм.

Тръмп често е забелязван с кръвоизливи по крайниците и врата, които прикрива с грим. Прегледът тази седмица беше третият подобен за една година, докато обичайната практика е да се прави само един годишно.

