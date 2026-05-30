Вашингтон бие тревога за военната мощ на Китай в Тихия океан

Съединените щати отправиха остро предупреждение за растящата военна мощ на Китай и разширяването на неговите действия в Тихоокеанския регион и извън него. Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви по време на среща на върха за сигурността в Сингапур, че има основателно притеснение от натрупването на китайски военен потенциал. По думите му Вашингтон настоява за стабилно равновесие в Азия, което да защитава както американските интереси, така и сигурността на съюзниците на САЩ.

Форумът в Сингапур тази година събира експерти и официални представители от 45 държави, съобщава Франс прес. Именно пред тази широка международна аудитория Хегсет постави Китай в центъра на разговора за бъдещето на сигурността в Азия и Тихия океан.

Американският министър на отбраната подчерта, че тревогата не е само заради увеличаването на китайските военни способности, а и заради разширяването на военните дейности на Пекин. Според него те вече не се ограничават само в непосредствения регион, а се проявяват и отвъд него.

Хегсет заяви, че Вашингтон иска „истински стабилно равновесие“ в Азия, което да работи за американците и за техните съюзници. Така той очерта американската позиция като стремеж не към временна реакция, а към по-трайна система за възпиране и сигурност.

По думите му това означава „благоприятен, но устойчив баланс на силите“, при който нито една държава, включително Китай, няма да може да налага своята хегемония. Той добави, че подобно развитие би поставило под въпрос сигурността и просперитета както на САЩ, така и на техните партньори.

Изказването на Хегсет ясно показва, че Вашингтон разглежда китайското военно разрастване като един от най-сериозните стратегически рискове в региона. Предупреждението идва на фона на засилваща се конкуренция за влияние в Азия, където всяка промяна в баланса на силите може да има последици далеч отвъд Тихия океан.

