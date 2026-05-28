Сензация! Отпечатват лицето на Тръмп върху доларовите банкноти

В американското публично пространство се появиха твърдения, че служители от администрацията на президента Доналд Тръмп са проучвали възможността за създаване на нова банкнота с номинал 250 долара, на която да бъде изобразен настоящият държавен глава. Информацията се базира на споделеното от четирима настоящи и бивши служители пред авторитетното издание The Washington Post, което първо разкри детайли около необичайната инициатива. Ако предложението бъде реализирано, това би било прецедент за последните 150 години, тъй като американската традиция избягва поставянето на ликове на живи хора върху националната валута.

Правните бариери пред новия дизайн

Процесът по обсъждане на идеята е започнал през 2025 година, когато представители в Министерството на финансите на САЩ – ковчежникът Брандън Бийч и неговият старши съветник Майк Браун – са отправили запитвания към Бюрото за гравиране и печат относно подготвянето на примерни прототипи. Инициативата веднага е породила вътрешни притеснения и дебати сред експертите в институцията. Основният аргумент срещу нея е действащият федерален закон, който изрично указва, че върху американските долари могат да бъдат изобразявани единствено починали исторически личности, оставили трайна следа в историята на страната. Поради чувствителността на темата, източниците са пожелали пълна анонимност при разкриването на разговорите.

Как изглежда проектът за 250 долара?

Според прегледаните от журналисти документи, през месеците август и септември Брандън Бийч е предоставил на дизайнерите в бюрото конкретни примерни графики. В един от обсъжданите варианти портретът на президента Доналд Тръмп е позициониран в самия център на банкнотата. Любопитен детайл в проекта е, че неговият лик е поставен точно между официалните подписи на държавния глава и на министъра на финансите Скот Бесънт. На този етап проектът остава в сферата на предварителните обсъждания, като все още няма официално потвърждение дали администрацията ще предприеме стъпки за промяна на законодателството в Министерството на финансите на САЩ.

