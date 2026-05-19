Натриха носа на Илон Мъск в най-шумния AI процес

Най-богатият човек на планетата Илон Мъск загуби една от най-шумните си съдебни битки, след като американски съд отхвърли иска му срещу OpenAI и ръководството на компанията зад ChatGPT. Делото, което противопостави милиардера на бившите му партньори Сам Олтман и Грег Брокман, приключи с тежък удар за собственика на X и Tesla.

Съдебното жури постанови, че Мъск е завел иска твърде късно и е изпуснал давностния срок според законите в Калифорния. Така опитът му да разклати управлението на OpenAI и да принуди ръководството да се оттегли се провали още на процедурно ниво.

Решението беше обявено от американската окръжна съдийка Ивон Гонсалес Роджърс. Според съда именно закъснението при подаването на иска е решаващият фактор, който е обърнал делото в полза на OpenAI.

Мъск, който е сред съоснователите и ранните финансови поддръжници на компанията, атакува структурата на OpenAI и твърдеше, че организацията е предала първоначалната си мисия. В иска си, внесен през август 2024 г., той обвиняваше Сам Олтман и Грег Брокман, че са превърнали проект, създаден в обществен интерес, в машина за печалби.

Според милиардера той е инвестирал средства с разбирането, че изкуственият интелект ще бъде разработван в рамките на нестопанска структура. Вместо това, по думите му, реалната стойност на OpenAI вече се намира в търговското дружество, от което печелят Олтман, Брокман и основният инвеститор Microsoft.

Мъск дори се опита да принуди ръководството на компанията да напусне постовете си и настояваше за промяна на цялата корпоративна структура на OpenAI.

Компанията обаче категорично отхвърли обвиненията. От OpenAI заявиха, че нестопанската организация продължава да запазва крайния контрол върху проекта и подчертаха, че без търговския модел не биха могли да бъдат осигурени милиардите долари, необходими за разработката на модерни AI системи.

Сблъсъкът между Мъск и OpenAI се превърна в символ на огромното напрежение в света на изкуствения интелект, където битката вече не е само технологична, а и финансова, политическа и лична. Някога близки сътрудници, днес Мъск и Сам Олтман са сред най-големите конкуренти в глобалната надпревара за контрол над AI индустрията.

Адвокатът на милиардера Марк Тобероф обяви, че решението ще бъде обжалвано.

