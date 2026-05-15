Сензационна визита на шефа на ЦРУ! Не е за вярване

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е посетил Куба на 14 май в стъпка, определяна като изключително необичайна на фона на дълбокото напрежение между Вашингтон и Хавана. Информацията беше потвърдена както от кубинските власти, така и от самото ЦРУ, а публикувани снимки показаха Ратклиф редом до високопоставени представители на кубинските служби.

Сред присъстващите на срещата е бил и Рамон Ромеро Курбело - ръководител на разузнаването към кубинското министерство на вътрешните работи. Самата визита идва в момент, когато отношенията между двете държави са достигнали една от най-ниските си точки от години.

Куба преживява тежка енергийна криза, а на 14 май стана ясно, че островът практически е останал без запаси от дизелово гориво и мазут. Министърът на енергетиката Висенте де ла О'Леви призна, че единственият танкер с руски петрол вече е изчерпан.

Само ден по-късно Хавана беше разтърсена от едни от най-тежките прекъсвания на електрозахранването от десетилетия насам. Масовите спирания на тока предизвикаха и протести в части от кубинската столица.

Администрацията на Доналд Тръмп от месеци засилва икономическия натиск върху комунистическото управление в Куба. Според американски медии Вашингтон дори обсъжда възможността за повдигане на обвинения срещу 94-годишния Раул Кастро - брат на покойния Фидел Кастро.

Въпреки това кубинските власти представиха визитата на шефа на ЦРУ като шанс за намаляване на напрежението. В официално изявление правителството в Хавана посочи, че срещата е била проведена в „сложен контекст“ с цел поддържане на политически диалог между двете страни.

Куба е заявила пред американската страна, че не представлява заплаха за националната сигурност на САЩ и няма основания да бъде определяна като държава, подкрепяща тероризма.

В изявлението се подчертава още, че Хавана никога не е подкрепяла враждебни действия срещу Съединените щати и няма да допуска територията ѝ да бъде използвана срещу друга държава - коментар, който мнозина свързват с американските подозрения за китайско влияние на острова.

