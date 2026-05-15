Марко Рубио отличи България в НАТО заради войната с Иран

Американският държавен секретар Марко Рубио похвали България за подкрепата по време на войната с Иран и я посочи сред страните от НАТО, които са съдействали на Вашингтон в хода на конфликта. Изявлението беше направено в интервю за Фокс нюз, в което Рубио отправи остри критики към част от съюзниците в Алианса.

Американският държавен секретар заяви, че някои държави от НАТО са отказали на САЩ достъп до военни бази по време на операцията срещу Техеран, което според него поставя сериозни въпроси за смисъла на съюза. „Когато имате партньори от НАТО, които ви отказват да използвате тези бази, тогава каква е целта на Алианса?“, коментира Рубио.

Той подчерта, че въпреки отказите е имало държави, които са били „много полезни“ за американската страна. „Ще посоча само една - Португалия. Те казаха „да“, още преди да ги попитаме. Има държави - Румъния, България“, заяви държавният секретар.

В интервюто си Рубио отправи особено остри думи към Испания, която се противопостави на военните действия срещу Иран. Той определи позицията на Мадрид като „ужасяваща“ и постави под съмнение ползата за САЩ от съюз, в който част от партньорите отказват подкрепа в момент на конфликт. „Само за да ги защитим, но не и за да подпомогнем националния си интерес? Това е много легитимен въпрос“, заяви още Рубио.

Темата предизвика допълнителен интерес и заради събитията от февруари, когато на летище Летище „Васил Левски“-София пристигнаха американски военни самолети. Тогава се появиха спекулации, че техниката е свързана с подготовка за евентуален конфликт с Иран, който впоследствие започна на 28 февруари.

От българското Министерство на отбраната тогава отхвърлиха подобни твърдения и обясниха, че разполагането на самолетите е било част от дейностите по усилена бдителност на НАТО и е свързано с обучение и логистична поддръжка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com