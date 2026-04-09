Разломът в НАТО продължава - Тръмп гневен, Рюте призна слабости

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте призна, че войната в Иран е била тест за алианса, който някои държави не са издържали. Изказването му дойде на фона на остри критики от страна на Вашингтон към европейските съюзници заради липсата на активна подкрепа в действията на САЩ и Израел.

Коментарите бяха направени след среща в Белия дом с президента Доналд Тръмп. Напрежението между двете страни се засилва, а въпросът за ролята на НАТО отново излиза на преден план.

Рюте призна - не всички са издържали теста

В интервю за Си Ен Ен Рюте бе директно попитан дали войната в Иран е показала слабости в алианса. Отговорът му не остави съмнение за вътрешни проблеми.

"Някои, да, но в голямата си част европейските страни - и тъкмо това обсъдихме днес - направиха това, което бяха обещали да направят в подобен случай", заяви генералният секретар.

По думите му срещата с Тръмп е била „честна и открита дискусия между приятели“, но зад дипломатичния тон ясно се усеща недоволството на американската страна. Рюте подчерта, че европейските съюзници са помогнали логистично и с други ангажименти.

Тръмп избухна - остро послание с главни букви

След срещата Доналд Тръмп реагира публично с силно критично изявление в социалните мрежи, написано изцяло с главни букви.

"НАТО ОТСЪСТВАШЕ, КОГАТО ИМАХМЕ НУЖДА (ОТ АЛИАНСА), И АКО ПАК ИМАМЕ НУЖДА ОТ НЕГО, НЕГО ПАК НЯМА ДА ГО ИМА", написа американският президент.

Посланието ясно показва, че недоволството в Вашингтон не е отминало. От Белия дом не дадоха допълнителни разяснения за позицията на администрацията след срещата.

Заплахата за напускане - реален риск или натиск

Още преди разговора с Рюте Тръмп допусна, че САЩ може да напуснат НАТО. Поводът е отказът на част от съюзниците да откликнат на призива му за подкрепа, след като Иран на практика затвори Ормузкия проток.

Темата беше повдигната и от прессекретаря на Белия дом Каролайн Левит, която потвърди, че въпросът ще бъде обсъден между двамата лидери. Въпреки това подобен ход изглежда трудно осъществим, тъй като ще изисква подкрепа от две трети в Сената на САЩ.

Напрежението между Европа и САЩ се задълбочава

Отношенията между съюзниците вече бяха обтегнати от изявленията на Тръмп по-рано през годината за евентуално анексиране на Гренландия. Новият конфликт около Иран допълнително изостря ситуацията и поставя под въпрос единството в алианса.

Рюте се опита да омекоти тона, като заяви, че сред съюзниците няма формирано преобладаващо мнение, че войната е незаконна и че противоречи на международното право. Според него НАТО остава последователен в позицията си, че отслабването на ядрения капацитет на Техеран и иранската програма за балистични ракети е критично важно.

