САЩ иска Европа да поеме по-голяма военна тежест в НАТО

Съединените щати са поставили ясен срок пред европейските държави - до 2027 година Европа трябва да поеме по-голямата част от конвенционалните отбранителни способности на НАТО, включително разузнаване и ракетни системи. Изискването е било изложено от представители на Пентагона по време на срещи с европейски дипломати във Вашингтон през тази седмица, съобщава Ройтерс.

За част от европейските делегации срокът звучи твърде кратък и практически непостижим, предвид нуждите от мащабни инвестиции, логистика и оперативна готовност.

По време на разговорите американската страна е предала послание, че очаква много по-осезаемо прехвърляне на отбранителната тежест от САЩ към европейските съюзници. Подобен подход би променил установения модел на взаимодействие вътре в алианса, тъй като САЩ - учредителка и водеща сила в НАТО - традиционно поддържат по-голямата част от критичните способности. Според анализ на Ройтерс това би означавало технологични, финансови и оперативни промени в рамките на целия блок.

Американските представители са заявили, че Вашингтон остава неудовлетворен от темпа, с който Европа засилва капацитетите си след разширяването на руската инвазия в Украйна през 2022 година. Според Пентагона е нужно не само увеличение на военните бюджети, но и ясно планиране, по-бързи доставки и поемане на конкретни отговорности, за да може НАТО да гарантира устойчиво възпиране през следващите години.

