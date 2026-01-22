НАТО влиза в арктическата игра за Гренландия

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че около Гренландия все още има „много работа за вършене“, въпреки активните разговори между САЩ, Дания и самия алианс. Коментарът му идва на фона на нарастващо напрежение около стратегическия арктически остров и засилени геополитически интереси, предаде ДПА.

В интервю за Фокс нюз Рюте разкри, че по време на разговор в кулоарите на Световния икономически форум в Давос Доналд Тръмп е приел тезата, че Гренландия има нужда от съвместна защита. По думите на генералния секретар Съединените щати ще продължат преговорите с Гренландия и Дания, чиято автономна територия е островът, като ключов въпрос ще бъде как да се предотврати навлизането на Русия и Китай в гренландската икономика.

Рюте определи разговора си с Тръмп като „много добър“, но не скри, че договореностите са далеч от финал. „Все още има много работа“, подчерта той, намеквайки, че въпросът далеч не е изчерпан. По думите му НАТО и САЩ ще проучат как алиансът може да засили присъствието си и да допринесе за сигурността на целия арктически регион.

Генералният секретар подчерта, че защитата на Гренландия трябва да бъде комплексна – по суша, море и въздух – и я определи като стратегически важна не само за Арктика, но и за територията и сигурността на НАТО като цяло. Междувременно Тръмп заяви по-рано, че вече са очертани основните линии на бъдещо споразумение за Гренландия. Попитан дали това означава, че островът ще остане под датски суверенитет, Рюте отговори уклончиво, като подчерта, че този въпрос не е бил обсъждан и фокусът е бил изцяло върху сигурността на региона.

