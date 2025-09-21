Свят

Вдигнаха британски изтребители над Полша. Какво става?

Те са в небето, за да възпират и отблъскват въздушните заплахи от Русия

21 сеп 25 | 7:22
Иван Ангелов

Изтребители на британските ВВС осъществиха първия си полет над Полша рамките на мисията на НАТО "Източен страж" (Eastern Sentry)

за подсигуряване на въздушното пространство на източния фланг на алианса,

предаде Ройтерс.

Мисията, която бе обявена от британското правителство в понеделник във връзка с нарушаването на полското въздушно пространство, изпраща "ясния сигнал, че въздушното пространство на НАТО ще бъде защитено", пише в изявление на британския министър на отбраната Джон Хийли.

Два изтребителя "Тайфиун" на Кралските военновъздушни сили излетяха в петък вечерта от британска военна база в Източна Англия,

за да възпират и отблъскват въздушните заплахи от Русия,

отбелязва британският министър. В текста се посочва, че изтребителите са се завърнали в Обединеното кралство рано сутринта в събота.

 

Британското правителство каза, че

"Източен страж" е отговор на "най-значителното нарушаване" на въздушното пространство на НАТО от Русия до момента.

На 10 септември полският премиер Доналд Туск заяви, че страната му е задействала свои и натовски средства за въздушна отбрана, за да свали дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство след руска въздушна атака срещу Западна Украйна. Полската армия нарече нарушаването на полското въздушно пространство "акт на агресия".

Министерството на отбраната на Русия заяви, че не е планирало атаки срещу обекти в Полша, а руският шарже д'афер във Варшава каза, че дроновете са дошли от Украйна и обвини полското правителство в "антируски настроения".

 

Автор Иван Ангелов

