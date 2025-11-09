Столтенберг посочи най-голямото поражение на НАТО
Бившият генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви, че изтеглянето на войските от Афганистан през 2021 г. е най-голямото поражение на алианса.
Това заяви той в интервю за The Times.
"Това е най-голямото поражение на НАТО. Но продължавам да вярвам, че въпреки цялата болка и страдание на много хора, това беше правилното решение да напуснат Афганистан", каза Столтенберг.
През пролетта на 2021 г. започна процесът на изтегляне на НАТО и САЩ от страната.
След изтеглянето на чуждестранните сили талибаните установиха контрол над Афганистан.
Самият Тръмп многократно е наричал изтеглянето "позор" и "най-срамният ден" в историята на САЩ.
