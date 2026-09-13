Колко струва войната за САЩ дотук
Иранските атаки по бази причиниха 800 млн. долара щети
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Иранските атаки по бази причиниха 800 млн. долара щети
Най-срамният ден в историята на САЩ
Президентът омаловажи решението, което провокира тревога сред съюзниците от НАТО
Сергей Лавров поиска като гаранти за бъдещия мир петте постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН
Атакували рафинерията с ракети и дронове
Снимките, получени от шведската телевизионна компания SVT от Planet Lab
Армията разчита основно на частни логистични оператори за транспортиране на войски, боеприпаси и военна техника
Свързан е с украинските войски в Курска област
Георг Георгиев и Атанас Запрянов с обяснения за въпросника, изпратен от САЩ
Изслушват министъра на отбраната Атанас Запрянов и дипломат № 1 Георг Георгиев
Решение може да вземе само парламентът
Това си е тяхна бъркотия, каза президентът на САЩ
Звъни на датската премиерка. Разговорът минал "много зле"
Във връзка с пленените войници
В същото време Естония започна военноморска операция
Говори Борис Джонсън
Говорителят добави, че подобно споразумение следва да бъде съобразено с международното право
Сипе тежки обвинения срещу Украйна
Специалната военна операция трябва да придобие открито екстериториален характер
Говорителят на НАТО изрази позиция