„Ислямското НАТО“ праща войски в Саудитска Арабия

Пакистан, Турция и Саудитска Арабия преминават към практическо задействане на Споразумението от Мека и започват бързо разполагане на договорените военни сили и способности на територията на Саудитска Арабия. Решението беше взето на извънредно заседание на Стратегическия политически и отбранителен комитет на алианса в Рияд след поредица от атаки на йеменските хуси срещу саудитски цели.

Трите държави се договориха „незабавно“ да пристъпят към изпълнение на ангажиментите за колективна отбрана и да осигурят бързото разгръщане на необходимите сили. Засега не се съобщава колко военнослужещи ще бъдат изпратени, каква техника ще бъде включена и какви конкретни задачи ще изпълняват контингентите след пристигането си.

Решението идва след ескалация на атаките срещу саудитски градове, гражданска и икономическа инфраструктура, включително енергийни обекти. Трите страни осъдиха и опитите за поразяване на Мека и Медина. Саудитските сили междувременно участват в мащабни операции срещу хусите в Йемен, където боевете отново се засилиха.

Споразумението от Мека беше подписано на 7 август 2026 г. от Саудитска Арабия, Турция и Пакистан. В основата му стои принципът, че въоръжено нападение срещу една от държавите членки се разглежда като нападение срещу всички - механизъм, който напомня на член 5 от Северноатлантическия договор.

Новият пакт обединява три от най-сериозните военни сили в ислямския свят - Турция разполага с една от най-големите армии в НАТО, Пакистан е ядрена държава, а Саудитска Арабия е една от водещите военни и икономически сили в Персийския залив. До този момент съюзът беше съсредоточен основно върху изграждането на общи структури и координация, но решението за разполагане на сили е първото му значимо практическо задействане.

На извънредното заседание беше потвърден и изборът на пенсионирания пакистански генерал-лейтенант Науман Махмуд за първи генерален секретар на алианса с тригодишен мандат. Секретариатът на организацията ще бъде в Рияд.

Съюзът е създаден като отбранителен и остава отворен за евентуално присъединяване на други държави, които приемат принципите му. Няколко страни вече са проявили интерес, но на този етап трите учредителки първо се стремят да изградят общите командни и отбранителни механизми.

Активирането на пакта идва в момент на рязко засилване на напрежението около Йемен и Червено море. Освен сигурността на Саудитска Арабия, залогът е и защитата на стратегически морски маршрути и енергийна инфраструктура, които имат ключово значение за световната търговия.