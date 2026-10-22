Морска война край Ормуз. Иран заплаши американските бази

Иран съобщи за седем поразени кораба в Персийския залив и край Ормузкия проток, докато САЩ започна изтегляне на част от дипломатическия си персонал от Саудитска Арабия заради нарастващата опасност от нападения. Според иранската Революционна гвардия четири плавателни съда са били атакувани и подпалени, а други три са попаднали на морски мини. Техеран отправи и предупреждение за нови удари по американските военни бази в региона, предаде Ройтерс.

Междувременно нападенията на подкрепяните от Иран йеменски хути срещу саудитски летища и петролни съоръжения взеха нови жертви, а цената на петрола сорт Брент премина 110 долара за барел.

Четири кораба в пламъци, три попаднали на мини

Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция обявиха, че в сряда са проследили и едновременно поразили четири плавателни съда в северната част на Персийския залив. Според иранските военни корабите са участвали в незаконно прехвърляне на петрол.

След ударите плавателните съдове са се запалили, твърди Революционната гвардия, цитирана от Ройтерс. Иранската страна не е предоставила подробности за самоличността на корабите, националността на екипажите и евентуалните пострадали.

В същото съобщение се посочва, че още три кораба са се натъкнали на морски мини западно от Ормузкия проток. По този начин общият брой на засегнатите плавателни съдове според Техеран достига седем.

Към момента няма независимо потвърждение за всички обстоятелства около обявените нападения. Не е уточнено и дали седемте плавателни съда са петролни танкери, въпреки че атаките са извършени в район, през който преминават големи количества енергийни суровини.

Техеран отправи предупреждение към Вашингтон

Иранската Революционна гвардия отправи пряка заплаха към американските военни сили в Близкия изток. Според съобщението продължаването на действията, определяни от Техеран като провокации, може да доведе до по-мащабен военен отговор срещу американските бази в региона.

Предупреждението е свързано и със спора за преминаването на търговски кораби през Ормузкия проток. Иранските власти настояват плавателните съдове да спазват определените от тях условия и маршрути, докато Вашингтон оспорва ограниченията върху международното корабоплаване.

Нападенията срещу търговски кораби се увеличават през последните седмици. Според данни на компанията за анализ на енергийните пазари Kpler, цитирани от Ройтерс, само за последните две седмици са регистрирани най-малко 18 атаки срещу плавателни съдове.

Анализатори на Лондонската фондова борса предупреждават, че опасните райони вече не се ограничават до Ормузкия проток. Нападения са регистрирани и в Оманския залив, което засяга маршрутите за товарене и превоз на петрол от държавите в региона.

САЩ нареди на дипломати да напуснат Саудитска Арабия

На фона на военната ескалация американският Държавен департамент разпореди изтеглянето на служители, чието присъствие не е наложително, и на членове на техните семейства от дипломатическите представителства в Саудитска Арабия.

Мярката обхваща посолството в Рияд и консулските представителства на САЩ в кралството. Говорителят на Държавния департамент Томи Пигот потвърди решението, като посочи увеличаващите се нападения на подкрепяните от Иран хути срещу граждански обекти и критична инфраструктура.

По думите му атаките вече са причинили жертви сред цивилното население и сериозни затруднения във въздушния транспорт.

Американски официални представители съобщиха пред Ройтерс, че се подготвя изтегляне на членове на семействата на дипломатически служители и от други мисии на САЩ в региона. Асошиейтед прес уточнява, че официалната заповед за задължително напускане засега се отнася до Саудитска Арабия, докато други американски посолства в Персийския залив ще въведат временни промени в числеността на персонала си.

Смъртоносни удари по летище и петролно находище

Решението на Вашингтон последва поредица от нападения срещу саудитска инфраструктура.

При атака срещу международното летище „Крал Фахд“ в Дамам в сряда е загинал един човек, а осем са ранени, съобщи Ройтерс. Нападението е причинило нови затруднения във въздушния трафик.

Още двама души са загинали, а други двама са пострадали при инцидент в петролното находище „Шайба“, управлявано от държавния енергиен гигант „Сауди Арамко“. Според саудитското министерство на енергетиката жертвите са причинени от отломки на прехванат безпилотен летателен апарат.

Ръководената от Саудитска Арабия военна коалиция съобщи също за пет дрона, насочени към територията на кралството. По данни на коалицията те са били прехванати над Медина и Източната провинция.

Междувременно международното летище „Крал Халид“ в Рияд възобнови ограничени полети, след като беше затворено след тежко нападение на 10 октомври. Според Асошиейтед прес някои саудитски авиокомпании отново изпълняват полети, но големи международни превозвачи продължават да отменят връзките си със саудитската столица.

Петролът премина 110 долара

Новините за военните нападения и изтеглянето на американски дипломати бяха последвани от поскъпване на суровия петрол на международните пазари.

В ранната търговия в четвъртък фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 1,29 долара, или 1,2%, до 110,11 долара за барел, съобщи Ройтерс. Американският лек суров петрол WTI се повиши с 97 цента до 98,12 долара за барел.

Поредните нападения идват на фона на продължаващата американска морска блокада на иранските пристанища и ограниченията върху преминаването през Ормузкия проток. В сряда иранският външен министър Абас Арагчи заяви пред „Файненшъл таймс“, че страната му е напълно подготвена да се защитава.

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан също коментира отношенията с Вашингтон. Пред ирански държавни медии той заяви, че САЩ не може да очаква диалог, докато продължава блокадата и отправя заплахи срещу страната.