Иран заплаши с удари американските бази в Европа! България също е на прицел

Иран отправи нова тежка заплаха към Съединените щати, като предупреди, че американски военни бази на европейска територия могат да станат обект на удари при нова атака срещу Техеран. Предупреждението идва от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция и разширява опасността от военна ескалация далеч отвъд Близкия изток.

Сред държавите, които вече са били разглеждани като възможни цели, е и България, където през лятото беше разрешено разполагането на американски самолети за зареждане във въздуха в авиобаза „Безмер“.

Новите заплахи идват на фона на засиленото напрежение между Доналд Тръмп и иранското ръководство и предупрежденията, че евентуална нова американска операция може да предизвика ответни действия на територията на Европа.

Няма да има географски ограничения

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция предупреди, че иранските въоръжени сили са готови да нанесат удари по американски военни обекти в Европа, ако Вашингтон предприеме нови атаки срещу страната.

Според информацията, разпространена от международни медии, Техеран разглежда възможността да разшири географския обхват на военния отговор, вместо да се ограничава до американските бази в Близкия изток.

Преди дни върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей е разпоредил на висшите военни командири да подготвят незабавен и ефективен отговор на евентуална американска атака, без географски ограничения, съобщи Аксиос.

Според изданието това е първата публично оповестена среща на Хаменей с висшето военно командване след началото на войната. Нареждането идва в момент, когато президентът Доналд Тръмп обмисля възможностите за нови военни действия срещу Иран.

България и авиобаза „Безмер“ вече бяха посочени като възможна цел

Заплахите към Европа не са нови. Още през август „Файненшъл таймс“ съобщи, позовавайки се на двама души от обкръжението на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, че иранските военни са проучвали възможности за удари по американски обекти в Югоизточна Европа.

Сред изрично споменатите държави бяха България и Кипър. В публикацията се обръщаше специално внимание на авиобаза „Безмер“, чието временно използване от американските военни беше одобрено от Народното събрание през юли.

Разрешението предвиждаше разполагането на до осем американски самолета-цистерни KC-135, 250 военнослужещи и обслужващо оборудване до 1 октомври. То беше свързано с логистичната подкрепа за американските операции в Близкия изток.

Иран реагира остро още при вземането на решението. Външният министър Абас Арагчи предупреди, че държавите, които по някакъв начин участват във военни действия срещу Техеран, трябва да понесат последиците.

Техеран е готов да разшири конфликта извън Близкия изток

Американската медия Нюзмакс също обърна специално внимание на заплахите срещу България и други европейски държави в своя публикация от август.

Изданието припомни предупреждението на един от източниците на „Файненшъл таймс“, че Иран няма да поставя ограничения пред ответните си действия, ако Вашингтон предприеме нова военна офанзива.

Според източниците, цитирани от британското издание, иранските сили са разглеждали не само удари по военни бази, но и възможността за атаки срещу подводни оптични кабели в Ормузкия проток.

Един от източниците предупреди, че голяма грешка от страна на Вашингтон, като удар по иранската инфраструктура, може да изведе конфликта извън Близкия изток и да го пренесе в Европа.

Американски бомбардировачи бяха изтеглени от британска база

Опасенията за ирански действия на европейска територия вече са довели до конкретни военни мерки. В началото на октомври САЩ изтегли американските бомбардировачи от британската военновъздушна база „Феърфорд“ след информация за възможно нападение, свързано с Иран.

Фокс нюз съобщи, че приблизително 12 стратегически бомбардировача B-1 са били върнати в постоянните си бази в Съединените щати. Американското военно ведомство потвърди преместването, като подчерта, че самолетите запазват способността си да изпълняват далечни бойни мисии.

Аксиос съобщи, позовавайки се на американски представители, че решението е било взето след разузнавателна информация за възможна атака с дронове срещу военния обект.

Доналд Тръмп също потвърди, че преместването на бомбардировачите е било свързано със заплаха за сигурността.

Военни експерти предупреждават за реална, но ограничена заплаха

Военни анализатори, цитирани от „Файненшъл таймс“, смятат, че Иран разполага със средства за удари по определени цели в Югоизточна Европа, но възможностите му са ограничени.

Сидхарт Каушал от британския Кралски институт за обединени служби определя ракетната заплаха като реална, но ограничена. Според него балистични ракети със среден обсег могат да достигнат определени обекти в Европа, но с увеличаването на разстоянието възможностите за нанасяне на сериозни щети намаляват.

Наред с ракетните удари се разглеждат и други възможни действия, включително операции чрез свързани с Техеран групировки и кибератаки.

Новото предупреждение идва след месеци на военни действия между САЩ, Израел и Иран, започнали през февруари 2026 г. Техеран вече е атакувал американски обекти в Близкия изток, а британски военни съоръжения в Кипър и Индийския океан също са били обект на нападения или опити за удари.