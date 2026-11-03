Нова надежда за мир в Украйна! Уиткоф обяви ключовата среща

Съединените щати предприемат нова дипломатическа инициатива за прекратяване на войната между Русия и Украйна. На 10 и 11 ноември в Абу Даби ще се проведат тристранни преговори с американско посредничество, съобщи специалният пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф.

Разговорите ще бъдат посветени на бъдещите гаранции за сигурност, намаляването на напрежението, хуманитарните въпроси и следващите стъпки към постигането на мир. Новият дипломатически опит идва след месеци на застой в преговорния процес.

Вашингтон обяви датите на новите мирни преговори

„Съединените щати ще посредничат в преговори на работно равнище между Украйна и Русия на 10 и 11 ноември в Абу Даби, като продължават мисията на президента Тръмп за прекратяване на войната“, написа Стив Уиткоф в социалната мрежа Х.

„Дискусиите ще се отнасят до мерките за сигурност след края на войната, деескалацията, хуманитарните усилия и следващите стъпки към мира“, уточни специалният пратеник.

Според информация на „Ройтерс“ американската делегация в Абу Даби се очаква да бъде водена от Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на Доналд Тръмп, който също участва активно в дипломатическите усилия на Белия дом.

Путин се съгласи на нов кръг разговори

В края на октомври Русия заяви готовност да възобнови тристранните мирни преговори, които са в застой от началото на годината. Последната среща между руски, украински и американски представители се проведе през февруари в Женева, но не доведе до пробив заради сериозните разногласия между Москва и Киев.

Руският президент Владимир Путин е приел предложението за нов кръг преговори след срещата си със Стив Уиткоф в Санкт Петербург през октомври.

Аксиос съобщава, че преди това американските посредници са провели разговори и с украинския президент Володимир Зеленски. Основните различия между Москва и Киев продължават да бъдат свързани с териториалните въпроси и условията за бъдещо мирно споразумение.

САЩ събира европейските съюзници в Брюксел

Преди срещата в Абу Даби американски преговарящи ще посетят Брюксел още тази седмица. Там те ще разговарят с представители на Франция, Германия, Великобритания, Европейския съюз и НАТО.

Основна тема ще бъдат гаранциите за сигурност за Украйна след евентуалното прекратяване на войната. Ще се обсъждат също бъдещата архитектура на европейската сигурност и възможностите за икономическа подкрепа за възстановяването на Украйна.

„Очакваме с нетърпение да надградим напредъка, постигнат в Киев, Осло и Санкт Петербург, за да достигнем до всеобхватно и трайно мирно споразумение, което ще осигури дългосрочна сигурност за бъдещите поколения“, заяви Уиткоф, цитиран от Фокс нюз.

Новите преговори са част от усилията на администрацията на Доналд Тръмп да постигне дипломатическо уреждане на конфликта. През октомври американският президент заяви, че страните може би са по-близо до решение, отколкото в предишните етапи на преговорния процес.