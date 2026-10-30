Русия среща нов противник начело на Съвета за сигурност

Латвия за първи път в историята си поема председателството на Съвета за сигурност на ООН, като поставя войната в Украйна сред основните си приоритети. От 1 ноември балтийската държава ще ръководи заседанията на най-важния орган на световната организация, отговарящ за международния мир и сигурност. Рига обяви, че ще работи за предотвратяване на нормализирането на руските действия в Украйна и ще противопоставя на руските твърдения собствените си оценки и информация. Друг важен акцент ще бъдат заплахите, свързани с новите технологии.

Украйна става основен приоритет

Посланикът на Латвия в ООН Санита Павлута-Десландес заяви, че председателството предоставя възможност страната да защити своите интереси и да засили международното си влияние. По думите й участието в Съвета за сигурност има особено значение за държава, която разглежда собствената си независимост като въпрос на постоянни усилия.

„Полагаме всички усилия, за да гарантираме, че войната на Русия срещу Украйна остава един от водещите приоритети в дневния ред на Съвета за сигурност на ООН“, заяви Павлута-Десландес.

Тя подчерта, че Латвия ще продължи да се противопоставя на руската пропаганда и да насочва вниманието на международната общност към последиците от войната.

„Да предотвратим нормализирането на руската агресия срещу Украйна; да опровергаем руската пропаганда и лъжи; и да разясним на международната общност какви са империалистическите цели на Русия и какви са глобалните последици от нейните действия“, посочи посланикът.

Рига ще определя дневния ред

Председателството на Съвета за сигурност се сменя всеки месец на ротационен принцип. През ноември Латвия ще ръководи официалните и неформалните заседания, като ще има възможност да поставя на обсъждане и теми по собствена инициатива.

Страната поема поста след Дания, Франция и Гърция, които председателстваха Съвета през предходните три месеца.

Въпреки че председателството има предимно организационни функции, възможността за определяне на дневния ред може да придобие сериозно политическо значение. Особено чувствителни остават въпросите, свързани с войната в Украйна, санкциите и отношенията между западните държави и Русия.

Павлута-Десландес подчерта, че работата в Съвета за сигурност дава на латвийската дипломация ценен поглед към процесите зад кулисите на международната политика.

Изкуственият интелект влиза във фокуса

Освен войната в Украйна Латвия ще постави акцент върху новите технологии и тяхното влияние върху международната сигурност. Сред обсъжданите теми ще бъдат киберзаплахите, изкуственият интелект и използването на технологиите при съвременните конфликти.

На 23 октомври по инициатива на Латвия и Гърция в Съвета за сигурност беше създадена неформална експертна група по въпросите на технологиите, мира и сигурността. Първото й заседание ще се проведе през ноември под председателството на Рига.

Малка държава с амбициозна дипломатическа задача

Латвия започна двугодишния си мандат като непостоянен член на Съвета за сигурност на 1 януари 2026 г. и ще остане в него до края на 2027 г. Страната беше избрана с подкрепата на 178 държави членки на ООН.

Според латвийското външно министерство през тази година са проведени 16 официални заседания, посветени на Украйна, като почти всички са свикани по украинско искане от Латвия и нейните европейски партньори.

Рига организира и неформални срещи, посветени на положението на военнопленниците, цивилните граждани и нарушенията на човешките права в засегнатите от войната райони.

През ноември Латвия ще работи в Съвета за сигурност заедно с петте постоянни членове - САЩ, Русия, Китай, Франция и Великобритания, както и с останалите девет непостоянни членове на органа.