Мистериозна смърт в Монако: Роднина на принц Албер II е открит мъртъв в парк

Загадъчната смърт на 29-годишния Антоан дьо Маси, роднина на княза на Монако Албер II, предизвика разследване, по което вече има и обвиняем. Младият мъж беше открит мъртъв на 25 октомври в парк близо до крайбрежния квартал Ларвото, а четири дни по-късно въпросите около трагедията остават без отговор.

Антоан е внук на принцеса Антоанет, по-голямата сестра на покойния княз Рение III и леля на Албер II.

Според разследващите смъртта му вероятно е настъпила след падане от около 13 метра височина от булевард „Ларвото“ към разположеното по-ниско зелено пространство.

Близките му подали сигнал в полицията, след като той не се появил на семейния обяд в неделя и не успели да се свържат с него. Последвало издирване, при което било открито тялото му.

Кой е последният човек, срещнал младия мъж?

Записите от охранителни камери насочили разследващите към 42-годишен украински гражданин, който живее в Монако от три десетилетия. Установено било, че той е имал контакт с Антоан малко преди смъртта му.

Мъжът е задържан в понеделник, а на 28 октомври е обвинен в непредумишлено причиняване на смърт и неоказване на помощ на човек в опасност.

Според главния прокурор на Монако Стефан Тибо обвиняемият е отрекъл твърденията срещу него по време на полицейския разпит, а впоследствие е отказал да отговаря на въпросите на съдията.

Той остава в ареста, докато разследването продължава. Властите подчертават, че обвиненията не означават, че става дума за умишлено убийство. Все още не е установено как точно е настъпило падането и каква е ролята на задържания.

Мечтаел да представя Монако на Олимпийските игри

Антоан дьо Маси е син на барон Кристиан дьо Маси и Сесил Желабал. Макар да принадлежи към разширеното княжеско семейство, младият мъж водел сравнително дискретен живот.

Голямата му страст бил тенисът. Израснал в семейство с дългогодишни традиции в този спорт, той мечтаел един ден да представя Монако на Олимпийските игри. По-късно се насочил към предприемачеството и технологиите.

Княз Албер II и съпругата му Шарлен изразиха дълбоката си скръб от загубата и поднесоха съболезнования на семейството.

Междувременно близо до мястото, където е намерен Антоан, се появи малък мемориал с цветя, свещи, снимка от детството му и тенис топки – спомен за неговата голяма любов към спорта.

Разследването продължава, като основната задача на следователите е да възстановят събитията през последните часове от живота на младия мъж.