Трагедия в приказната Кападокия: Трима загинаха при срутване на скали край Гьореме

Трима души загинаха, а петима бяха ранени, след като скални късове се откъснаха от прочутите „Комини на феите“ в турската област Кападокия. Трагедията се разигра на 29 октомври около 15:15 ч. местно време край входа на Музея на открито в Гьореме – една от най-популярните забележителности в Централна Турция.

Според местните власти проливните дъждове са предизвикали свлачище, вследствие на което големи скални отломки са се стоварили върху намиращите се наблизо хора.

На мястото незабавно са изпратени линейки, полиция, жандармерия и спасителни екипи. Първоначално са открити телата на двама загинали, а по-късно под отломките е намерена и трета жертва.

Сред загиналите са двама турски граждани и 37-годишна французойка, съобщава турската агенция „Анадолу“.

Спасителната операция вече е приключила. Четирима от петимата пострадали са изписани от болница, а петият остава на лечение с фрактура на тазобедрената област.

Kapadokya’da peribacası yıkıldı… Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacası yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiği öğrenildi. https://t.co/vIpa2dYzA2 — Lale Haber (@lale_haber) October 29, 2026

Разследват причините за трагедията

Валията на Невшехир Хюсеин Кьок посочи обилните валежи и последвалото свличане на земни маси като причина за инцидента.

Турското министерство на правосъдието обяви, че е започнало разследване, по което работят заместник-главен прокурор и двама прокурори. Назначени са и експерти, които да изяснят обстоятелствата около срутването.

Кападокия е световноизвестна със своите причудливи вулканични скални образувания, известни като „Комините на феите“, древните скални жилища и впечатляващите полети с балони над долините.

Районът е част от световното наследство на ЮНЕСКО и привлича туристи от цял свят. Подобни скални срутвания след обилни валежи са регистрирани там и през предишни години.