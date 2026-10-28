Тръмп обяви! Путин и Зеленски сядат на масата съвсем скоро

Среща между руския президент Владимир Путин и украинския държавен глава Володимир Зеленски може да се състои в най-скоро време. Това заяви американският президент Доналд Тръмп, изразявайки оптимизъм за напредъка на дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна.

„Съвсем скоро ще бъде организирана среща и мисля, че можем да постигнем голям напредък“, заяви Тръмп пред журналисти в сряда.

Междувременно Москва даде сигнал, че не предвижда европейско участие в предстоящите тристранни преговори. Съветникът на руския президент по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков съобщи, че присъствието на европейски представители не е било обсъждано по време на телефонния разговор на Путин с финландския президент Александър Стуб и норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре.

Позицията на Кремъл се разминава с настояването на Зеленски Европа да има място на масата за преговори.

Киев очаква нови разговори през ноември

Украинският президент изрази надежда следващият кръг от мирните преговори да се проведе между 6 и 10 ноември. Очаква се разговорите с посредничеството на САЩ да се състоят в Абу Даби през първата половина на месеца.

Целта е да бъде намерен дипломатически изход от конфликта, който продължава повече от четири години и половина.

Засега няма официално потвърждение за дата и място на евентуална лична среща между Путин и Зеленски. Не е ясно и дали двамата лидери ще участват пряко в предстоящите разговори в Обединените арабски емирства.

Въпреки липсата на конкретен график Тръмп демонстрира увереност, че директният диалог между Москва и Киев може да даде нов тласък на усилията за прекратяване на военните действия.