Обявиха съдбата на моряците от ударения кораб

Екипажът на контейнеровоза CONTSHIP JET, който бе поразен при атака с три морски дрона в Черно море край нос Калиакра, е в безопасност. Всички 18 моряци са напуснали плавателния съд. Благодарим на България.

Това съобщиха от гръцката компания-мениджър на плавателния съд, цитирани от специализирания сайт "Маритайм".

На борда на кораба, който избухна в пламъци на около 21 мили югоизточно от Шабла и на 16 морски мили от нос Калиакра, има около 700 контейнера.

СONTSHIP JET, който е построен през 2007 година, е плавал към румънското пристанище Констанца, след като е отпътувал от израелското пристанище Хайфа. Той е с дължина от 160 метра и 25-метрова ширина.

След като е преминал през Босфора контейнеровозът е извършвал прехода си през Черно море извън териториалните води на България.