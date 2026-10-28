Изненада! Нова версия за Ружа Игнатова

Германският вестник Bild публикува мащабно разследване за невероятната съдба и мистериозното изчезване на българката Ружа Игнатова – един от най-издирваните международни престъпници в списъка на ФБР.

Преди девет години основателката на грандиозната финансова пирамида OneCoin потъва в земята, след като измамва милиони инвеститори по света за милиарди евро. Според публикацията на 25 октомври 2017 г. Игнатова се качва на полет от София за Атина, но така и не стига до крайната си дестинация.

Към днешна дата новите следи сочат към Русия и бивши бизнес партньори в Дубай, макар разследващите да разчитат предимно на оскъдни слухове. Важни детайли разкрива нейният брат Константин Игнатов, който след ареста си в САЩ сътрудничи на властите и твърди, че е контактувал със сестра си след тайния ѝ изход от България. Предстои той да даде показания пред съда в Дармщат.

Междувременно в Германия продължават процесите срещу бившия ѝ съпруг Бьорн С., обвинен в пране на пари. Заплетеният казус остава далеч от финалната си развръзка, а международната драма продължава да държи света в напрежение.