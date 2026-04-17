След измамата на Ружа Игнатова, САЩ връща пари на инвеститорите

Министерството на правосъдието на САЩ обяви началото на процедура за възстановяване на средства за жертвите на международната инвестиционна схема OneCoin - една от най-големите криптоизмами в света, свързвана с лица, базирани в София.

Инициативата цели да компенсира част от измамените инвеститори чрез конфискувани активи. Става дума за десетки милиони долари, иззети от участници в схемата. Процесът се отваря години след разкриването на мащабната измама.

Схемата за милиарди

Според американските власти в периода 2014-2019 г. Ружа Игнатова и Карл Себастиан Грийнууд, заедно с други участници, са организирали глобална измамна схема, представяна като криптовалута. Тя е била разпространявана чрез многостепенен маркетинг и е привлякла инвестиции за над 4 милиарда долара от хора по целия свят.

Процедурата за компенсации

Министерството стартира т.нар. remission process, чрез който пострадалите могат да кандидатстват за компенсации от конфискувани средства на стойност над 40 милиона долара. Право на участие имат инвеститори, закупили OneCoin в посочения период.

Заявленията се подават онлайн чрез специален портал, като крайният срок е 30 юни. Процесът се администрира от отдела за пране на пари и конфискации към Министерството на правосъдието с участието на външен администратор.

Разследването продължава

Американската прокуратура в Южния окръг на Ню Йорк вече е постановила осъдителни присъди срещу ключови фигури от схемата и е конфискувала значително имущество. Властите подчертават, че целта е да се отнеме печалбата от престъпната дейност и да се върнат средства на пострадалите, доколкото това е възможно.

Ружа Игнатова остава в неизвестност

ФБР и данъчната служба IRS-CI продължават да работят по случая, като проследяват финансовите потоци и издирват участниците. Ружа Игнатова остава в списъка на най-издирваните лица на ФБР, като местонахождението ѝ все още не е установено.

Предупреждение за нови измами

Американските власти предупреждават, че участието в процедурата за компенсации е напълно безплатно и не изисква такси. Гражданите са призовани да бъдат внимателни към лица, които се представят за посредници и искат пари за съдействие.

