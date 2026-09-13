Жива ли е? Ето къде е яхтата на Ружа Игнатова
И капитанът получава баснословна заплата
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И капитанът получава баснословна заплата
Ще се започне от тези, които са загубили най-много пари
Той имал бизнес виждания и с Ружа Игнатова
Има ли шанс тя да е жива
Свързано е с починал тоб банкер у нас
Свързан е с новина за пострадалите финансово
Отваря се портал за компенсации, докато разследването и издирването продължават
Константин Игнатов коментира филма за Криптокралицата
Дали „криптокралицата“ е жива или мъртва?
Опасността е сериозна, идва дело
Нов сериал разкрива една от най-големите финансови измами в историята
Криптокралицата изчезна през 2017 г., след като американската полиция издаде заповед за ареста ѝ
ФБР смята, че Игнатова пътува с въоръжена охрана
Криптокралицата се издирва от години
И става ли въпрос за нейна двойничка
Константин се похвали с най-щастливата новина
Сега съм се фокусирал върху новия живот, казва освободеният от американски затвор и завърнал се в България Константин
Новината обяви самият той
Това е неговата гледна точка, казва Симеон Гатев
По думите му филмът е трябвало да види бял свят много по-рано