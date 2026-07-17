Жива ли е? Ето къде е яхтата на Ружа Игнатова

На частното яхтено пристанище в Созопол, където в момента новият бос на ПФК "Левски" Атанас Бостанджиев и неговият съдружник Нено Михалев изграждат уникален за българските стандарти комплекс, от години стои закотвена една впечатляваща яхта, която изглежда едновременно като монумент на отминалото разточителство и като неразгадана енигма на настоящето.

Това е Давина (DAVINA) - плавателен съд с внушителните размери от 44 метра, чиято стойност според изчисления на експерти възлиза на поне 15 милиона долара. Зад нейната изящна силуетна линия обаче се крие дългата сянка на изчезналата криптокралица Ружа Игнатова, която е в неизвестност от октомври 2017 година.

До ден-днешен това морско бижу се обслужва регулярно, макар и да не е напускало пределите на частното яхтено пристанище. Разноските по поддръжката му не са малки - пристанишните такси са над 15 хиляди долара годишно, а заплатата на капитана, според непотвърдена информация, възлиза на около 5 хиляди долара на месец.

Всъщност този капитан се е превърнал в истинска митична фигура за всички морски вълци в Созопол. Местните рибари и моряци, които всеки ден преминават край Давина, откровено завиждат на своя колега, получаващ зашеметяващо възнаграждение, без на практика да прави абсолютно нищо, освен просто да стои на яхтата и да следи за нейната изправност.

"Около плавателния съд витае тишина, която рядко се нарушава от външния свят. Виждали сме някакви хора да се качват на борда, но самата яхта не е излизала в залива от 10-ина години, прозорците й са затъмнени, изобщо не е ясно какво се случва вътре", споделя информиран източник от Созопол.

Особено през зимните месеци, когато Созопол потъва в характерната си меланхолия и рибарите буквално умират от скука, Давина се превръща в основен обект на наблюдение и оживени дискусии. По цял ден местните наблюдават призрачния плавателен съд и се чудят дали няма да видят дегизирана Ружа Игнатова да се качва на борда под прикритието на нощта.

В морската общност битува твърдото убеждение, че няма логика някой да плаща толкова дълго време огромните разноски по кораба, без изобщо да го ползва, освен ако истинският собственик не пази своето тайно убежище за бягство. Ако луксозната яхта бе придобита от друг собственик, това отдавна щеше да е известно на абсолютно всички в малкия град, където скрити тайни трудно оцеляват.

Проверка на Флагман.бг показа, че Давина се води собственост на юридическо лице, което е директно свързано с офшорна фирма, умело прикриваща реалните финансови потоци и фактическите притежатели.

Яхтата от десетилетие е нещо като символ на Созопол. Тя бе докарана в пристанището от Ружа Игнатова, когато беше на върха на империята OneCoin. Тогава Созопол беше нейната лятна резиденция, а грандиозното ѝ имение на Буджака, разположено над скалист бряг, приемаше отбрани гости и беше символ на необятно богатство. Самата яхта беше сцена на епични партита, където се лееха реки от скъпо шампанско, а световни поп звезди пееха на палубата пред подбрана публика от международни инвеститори и съратници на криптокралицата.