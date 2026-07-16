Булка потресе Пловдив. МВР реагира светкавично

Скандален видеоклип, заснет по време на сватбено тържество на един от най-натоварените булеварди в Пловдив, взриви социалните мрежи и предизвика вълна от обществено възмущение. Кадрите показват млада жена в пищна лилава булчинска рокля, която се е покачила върху капака и предното стъкло на луксозен автомобил. Въпреки очевидния риск за живота и здравето ѝ, превозното средство се движи в реалния трафик на бул. „Цар Борис III Обединител“, докато жената танцува и позира пред камерите на останалите сватбари.

За да бъде нарушението още по-драстично, организаторите на опасната каскада са покрили изцяло регистрационните табели на автомобила с бял сватбен воал, опитвайки се да останат анонимни за органите на реда. Видеото бързо натрупа хиляди гледания и гневни коментари от граждани, които настояват за сурови наказания срещу безотговорното поведение на пътя, застрашаващо и останалите участници в движението.

Реакцията на Областната дирекция на МВР в Пловдив обаче беше светкавична. Веднага след появата на кадрите в интернет пространството, служители на „Пътна полиция“ са се самосезирали и са започнали проверка. Въпреки прикритите номера, нарушителите са идентифицирани за броени часове. На водача на автомобила вече са съставени актове за две сериозни нарушения на Закона за движение по пътищата – за управление на моторно превозно средство с прикрити табели и за превоз на пътник извън купето на колата.

