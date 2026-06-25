Гиганска инвестиция в този наш град

Емблематичният от времето на социализма винзавод в Асеновград (Пловдивска област) окончателно остава в историята, като на негово място ще бъде построен модерен търговски център. Първоначалните очаквания на местната общественост бяха теренът на бул. „България“ 75 да бъде преобразен в жилищен комплекс, но официалната информационна табела на обекта потвърди инвестиционното намерение за изграждане на ритейл парк. Строителните дейности вече са в ход, след като беше даден официален картбланш от главния архитект на община Асеновград.

Параметри на проекта и инвеститори

Дейностите по проекта стартираха миналата година, а завършването на мащабния търговски център е планирано за юли 2028 г.

Възложител: Проектът се реализира от „Тарамекс“ ЕООД (собственост на Ахмад Фахми Абделрахман Абделдайем – брат на предприемача Таха Рахман), които закупиха терена преди три години.

Строител: Изпълнението е поверено на „Томов - трейд“ ЕООД - Смолян.

Мащаб: Ритейл паркът ще включва две едноетажни сгради с обща площ близо 26 000 кв.м, включващи магазини, паркинг и зелени зони. Търговската сграда е с РЗП от 12 437 кв.м, а партньор в проекта е „Главболгарстрой“.

Съдбата на старото производство

Единственият остатък от стария „Винзавод Асеновград“ на мястото е фирменият магазин, който предстои да бъде съборен след завършването на комплекса. Производството е изнесено в модерното шато „Асена“ в с. Златовръх, изградено от „Винзавод“ АД за над 6.4 млн. лв. Любопитно е, че друга производствена база на винзавода в града (произвеждала уиски „АС“) също ще се превърне в ритейл център.



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