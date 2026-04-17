Нов тото милионер в България! Джакпотът отиде в Асеновград

Късметлия от Асеновград спечели джакпота в играта „6 от 42“ на Българския спортен тотализатор. Той стана 152-рия тото милионер в страната. Система за съкратено записване с 10 числа и комбинацията 27, 19, 37, 30, 39 и 34 му донесоха печалба от 1 050 506 евро. Общият му залог е бил едва 9,90 евро. Крайният размер на сумата надхвърля 1,05 млн. евро след допълнителни печалби.

Печелившият фиш е бил попълнен със система №3 в първата област, а в останалите три области играчът е участвал със стандартни шест числа. Към залога са добавени и четири позиции в играта „Тото Джокер“, което е увеличило шансовете за допълнителни печалби.

Късметът на асеновградчанина не спира дотук. Шест познати комбинации с по четири числа са му донесли още 229,20 евро, с което общата сума достига 1 050 735,20 евро.

От Българския спортен тотализатор поздравиха новия милионер и благодариха на участниците за доверието, като подчертаха, че средствата от игрите подпомагат българския спорт и култура.

