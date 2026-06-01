По случай 1 юни! Задържаха фалшиви играчки на митницата

Служители от Териториална дирекция Митница Бургас задържаха над 3300 контрабандни детски играчки и аксесоари в морски контейнер със стоки от Китай. Пратката е била селектирана за щателна проверка след анализ на риска, извършен от отдел „Митническо разузнаване и разследване“.

По документи контейнерът е съдържал 20 празни машини за наградни игри с щипка. При проверката обаче митничарите установили, че във всяка от опакованите вендинг машини са укрити недекларирани детски артикули.

Общо са открити 3320 плюшени играчки, пластмасови ключодържатели и други детски аксесоари. Част от тях са с изображения на известни анимационни герои и защитени търговски марки, което поставя случая и в контекста на контрола върху стоки, които могат да нарушават права върху интелектуална собственост.

Контрабандните стоки са задържани. По случая ще бъде образувано административнонаказателно производство.

От началото на годината митническите служители от ТД Митница Бургас са задържали и не са допуснали до пазара в България и ЕС над 37 200 контрабандни детски играчки и артикули. Всички те са били открити в контейнери със стоки от Китай.

