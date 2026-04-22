Голям удар на митницата! Куфари с лекарства засечени на летището

Митническите служители на летище „Васил Левски“-София задържаха голямо количество лекарства и медицински продукти, пренасяни без деклариране от пътници, пристигащи от Индия. Случаят е от 16 април, но подробности бяха оповестени едва днес.

Засечени са над 7800 таблетки и повече от 6 кг прахообразни вещества. Проверката е извършена на Терминал 2 след съмнения при рентгенов контрол.

Около 9:00 часа митнически служители от Митнически пункт Летище София - пътници спират за проверка двама индийски граждани, пристигнали с транзитен полет през Турция. И двамата заявяват, че нямат нищо за деклариране.

След сканиране на багажа им с рентген са установени еднородни предмети в куфарите, което води до обстойна проверка. В регистрирания багаж митничарите откриват по 42 вида различни продукти - лекарства, медицински и билкови изделия.

Сред иззетите стоки има таблетки, сиропи, прахове, гелове, семена и чайове. Общото количество възлиза на 7840 таблетки в блистери и шишенца, както и над 6 кг прахообразни вещества, разпределени в пакети и съдове.

Пътниците обяснили, че пренасят стоките за свои приятели и не са били наясно, че подлежат на задължително деклариране.

Случаят е квалифициран като нарушение по Закона за митниците. При подобни случаи санкцията е сериозна - глоба от 100 до 200 на сто върху митническата стойност на стоките.

