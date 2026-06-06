На морето да вадят чадърите. Но не плажните

В неделния следобед отново ще се създадат условия за развитие на по-интензивна купесто-дъждовна облачност, като на места валежите ще бъдат по-силни, особено в част от Южна и Североизточна България.

По морето ще вали, очаква се по-интензивно това да се случи около Варна в сравнение с Бургас, но и по Южното Черноморе няма да е спокойно. Валежната обстановка ще е внушителна особено по отношение на североизточни и планински райони. В сила е жълт код за потенциално опасно време. Температурите ще останат стабилни, времето ще е топло.

Но в областите Смолян, Кърджали, Бургас, Добрич, Варна и Шумен е издаден код за потенциално опасни валежи. Гражданите трябва да са внимателни, властите пък да следят за потенциални наводнения. Припомняме, че наскоро в областите Велико Търново и Габрово се изляха порои. За нещастие при наводненията в района на Севлиево в края на май 2026 г. загина 55-годишен мъж.

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