Опасни феномени посичат България. Обявиха код "Тревога"

бсолютен метеорологичен шок е напът да пренареди плановете за почивка на милиони българи в разгара на юли. След поредица от екстремно горещи дни, синоптичната картина над страната се срива радикално под натиска на развиващ се мащабен циклон. ННИМХ вече обяви официални предупреждения за опасно време в почти цялата страна. Нахлуващият хладен атмосферен фронт ще сблъска натрупаната жега с полярен въздух, отприщвайки интензивни гръмотевични бури, локални порои и сериозни рискове от силни градушки и предупредиха за опасния код "Тревога".

Карта на заплахата: Къде ще удари най-жестоко

Ситуацията през следващите часове изисква повишено внимание, като географското разпределение на валежите ще раздели страната на зони с различен интензитет. Източна България е изправена пред най-сериозна заплаха. Областите Бургас, Варна, Добрич, Ямбол, Шумен, Търговище, Разград и Силистра са под най-висока степен на предупреждение за брутални гръмотевични каскади и внезапни наводнения. Почти цялата останала част от страната е оцветена в жълто, като купесто-дъждовната облачност ще се развива интензивно около Централна Стара планина и северозападните райони. Единствените три региона, които остават извън непосредствената заплаха от опасни явления, са София-град, Перник и Кюстендил, където валежите ще бъдат значително по-слаби и изолирани.

Температурен срив в средата на седмицата

Освен пороите, вятърът от северозапад ще се засили осезаемо и ще доведе до временно, но много рязко понижение на дневните температури. Живакът в термометрите ще претърпи брутален срив, като максималните стойности в по-голямата част от страната ще се закотвят между едва 22 и 27 градуса, а в столицата София термометрите ще отчетат около 24 градуса. По Черноморието плажният ден ще бъде напълно провален от хладния бриз и падналите до 24-25 градуса температури на въздуха, съчетани с бурно море.

Жегата на века дебне зад ъгъла

Синоптиците обаче предупреждават, че този студен душ няма да продължи дълго и е просто затишие пред истински метеорологичен ад. Веднага след преминаването на циклона и утихването на валежите, над Балканите ще се настани мощно ядро от субтропичен въздух, идващ директно от Северна Африка. Още от края на седмицата облачността ще се разсее, а температурите ще започнат експлозивен скок нагоре, като прогнозите сочат навлизане в първата брутална и продължителна гореща вълна за годината със стойности, надхвърлящи 40 градуса на сянка.