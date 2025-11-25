Живият Нострадамус с плашеща прогноза за 2026

Ключова ще е 2026 г. за света, казва в обръщение бразилският ясновидец Атос Саломе. Наричат го "живият Нострадамус на 21-ви век" заради големия брой сбъднати прогнози.

Сред тях са следните:

– Пандемията от COVID-19 – в края на 2019 г. той говори за "невидим враг от Азия".

– Смъртта на кралица Елизабет II – предсказва "падането на короната" през 2021 г.

– Покупката на Twitter* от Илон Мъск – нарече сделката "дигитална революция".

– Колапсът на крипто борсата FTX – предупреди за "дигитален балон, който се пука от алчност."

– Войната в Украйна – през 2019 г. Саломе описва бъдеща конфронтация между "мечката и Запада".

Според Саломе през 2026 година очакваме квантова революция и "пробуждане на изкуствения интелект".

Въпреки това, той предупреждава и за тъмната страна на прогреса: възходът на квантовите изчисления може да доведе до "кибервойна между суперсили", където изкуственият интелект ще се превърне в новото оръжие.

За Украйна той заяви, че до март 2026 г. тя ще бъде разделена. Саломе е уверен, че Китай ще играе голяма роля в този процес.

Най-главното през годината е, че светът ще навлезе в нова геополитическа ера, в която през следващите години балансът на силите ще се премества към Азия.

