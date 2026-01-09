Обрат с Мария Бакалова и филма за Лили

Мария Бакалова няма да играе легендарната Лили Иванова в предстоящия филм за примата. Това съобщиха от Key Academy – агенцията, представляваща актрисата на територията на България.

Поводът за изявлението станаха спекулациите, че актрисата е водещият кандидат за главната роля в "Лили – любовта е живот"

"Мария Бакалова не е кандидатствала за роля, не е участвала в кастинг процес и не е водила разговори с екипа на продукцията по темата.

Всички твърдения, внушения или спекулации, които я свързват с тази продукция, категорично не отговарят на истината.

Мария Бакалова винаги подхожда с уважение към българските културни и филмови проекти и пожелава успех на екипа на филма, както и на актрисите, които предстои да се впуснат в това приключение", допълват от агенцията.

