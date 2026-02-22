След драмите: Взеха ключово решение за Димо Алексиев

Димо Алексиев се завръща на сцената! Той ще играе в Драматично-куклен театър "Константин Величков" в Пазарджик, където официално е привлечен към трупата в началото на седмицата.

"Димо Алексиев е много добро попълнение за Пазарджишкия театър", коментира Георги Тошев пред "България днес", който от началото на февруари е част от екипа на театъра.

По думите му трупата е силна и амбициозна, а решението за привличането на Алексиев е на директора Димитър Баненкин и главния художествен ръководител Влади Люцканов.

Тошев припомня, че познава Димо още от времето му във Варненския театър, когато изиграва Калигула в спектакъл по Камю под режисурата на Явор Гърдев.

"Димо е интересен актьор и всяка една трупа би имала репертоар, в който да се включи", казва той, като допълва, че присъединяването му вероятно е съобразено с репертоарната политика за следващите сезони.

"Както вече ви писах, стъпка по стъпка! Димо, успяхме! Добре дошъл!"

От екипа на театъра допълниха, че вярват, че присъствието му ще донесе "още повече емоции и магия" на сцената.

