Неочакван обрат за Димо Алексиев. Решението
Очаква се възраждане на кариерата му
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Очаква се възраждане на кариерата му
Актьорът се завръща на сцената
Артистката играе екранната половинка на актьора в "Откраднат живот"
Ето какво следва за актьора
Водещият проговори за скандалния случай
Предстоят нови съдебни инстанции
Журналистката публикува остър коментар в социалните мрежи
Обясни за решението за затвора
Алексиев бе обвинен за това, че е шофирал в нетрезво състояние
Актьорът и телевизионен водещ беше заловен да шофира в нетрезво състояние
Развръзката с Димо Алексиев е факт
Има едно нещо, което може да оневини подсъдимия за шофиране в нетрезво състояние актьор
Защитата на актьора иска експертиза на записите от боди камерите на полицаите
Шоуто се завръща наесен
И обясниха точно кога и къде са го хванали
Алексиев бе забелязан от инфлуенсъри във Варна заедно с креативния екип на продукцията
Павел с първи думи за участието си в "Игри на волята"
Възможно ли е бившият водещ да се върне на работа в Нова
Зрителите вече го одобриха
Слуховете, които се носят около тв водещия