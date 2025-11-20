Любопитно

Димо Алексиев се завръща! Нова работа

Ето какво следва за актьора

Снимка: БГНЕС
20 ное 25 | 11:14
5388
Агенция Стандарт

Димо Алексиев се завръща! Актьорът ще участва в постановка в Музикално-драматичен театър "Константин Кисимов". Това стана ясно от публикация във Фейсбук на театъра във Велико Търново.

Алексиев ще бъде гост-актьор в "Солунските съзаклятници" (Георги Данаилов), по покана на режисьорката на постановката Мария Генова. Тя е лауреат от първото издание на конкурса за абсолвенти на Драматичен театър “Адриана Будевска” на името на Борислав Чакринов.

Новата роля в Търново е първият му голям творчески шанс след тежкия период, през който актьорът премина последната година. От театъра засега пазят тайната, но очакванията са Алексиев да влезе в образа на един от българските революционери, борили се за свободата на Македония.

Премиерата на "Солунските съзаклятници" е насрочена за януари 2026 г. Пиесата на Георги Данаилов, написана през 1983 г., е една от най-поставяните у нас.

Автор Агенция Стандарт
2 Коментара
Зрител
преди 21 часа

Нека Димо и Ралица водят игрите. Този сезон е истинско мъчение. Павел непрекъснато подкрепя феномените - на битката, където бутат лоста в различни посоки, не трябваше да държат в червения цвят, но се видя как Дино с рамото бута в червената част, Траян като играеше с Калин и той е в червеното, Ръждавичка, Сапунджиева и те държат в червеното, но Павел мълчи и не вижда. Искаме си Димо и Ралица.

[email protected]
преди 14 часа

Димо е пич нека се върне.......Не го изолирайте......Обичам те Пич сиииии🙏❤️🍀♥️желая здраве и късмет Бъди силен

