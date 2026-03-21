Неочакван обрат за Димо Алексиев. Решението

Сензационен обрат в кариерата на Димо Алексиев – медийното пространство бе подпалено с новината, че актьорът е фаворит за нов водещ на риалитито „Фермата“.

След като бе принуден да напусне „Игри на волята“ заради скандал с шофиране в нетрезво състояние и премина през тежки съдебни битки, Алексиев е на крачка от голямото завръщане в ефира на Би Ти Ви. Продукцията планира десетия юбилеен сезон на аграрното шоу да премине под мотото „Кръвта вода не става“, залагайки на участници с роднински връзки.

Въпреки че доскоро Алексиев бе останал без ангажименти и пари, ръка му подаде Димитър Баненкин, който го назначи на щат в театъра в Пазарджик. Сега обаче се очертава нов мащабен проект, тъй като „Фермата“ сменя концепцията си по образец на своя основен конкурент, акцентирайки върху силовите изпитания. Продуцентите виждат в лицето на Димо идеалния заместник на досегашните водещи Иван Христов и Андрей Арнаудов.

Докато текат преговорите с Алексиев, усилено се търси и негова екранна партньорка, която да заеме мястото на Ралица Паскалева във фермерския формат. Макар миналата година Димо да работи само зад кадър, поддържайки съоръженията за Павел Николов, силната обществена подкрепа е амбицирала телевизията да заложи отново на неговия потенциал пред камера за предстоящия есенен сезон.

