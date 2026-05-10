Мерил Стрийп ликува. Баснословна сума за „Дяволът носи Прада“ 2

Една от най-великите актриси Мерил Стрийп ще вземе рекордна сума за участието си в „Дяволът носи Прада“ 2.

Това обяви водещият американски седмичник Variety

Хитовото продължение е на екран от 1 април и вече жъне небивал успех в Америка.

Мерил Стрийп е поискала хонорар от 12,5 милиона долара и продуцентите изобщо не са преговаряли. Преди 20 години те й бяха предложили 2 милиона , после тя се обиди.

Актрисата сподели в скорошни интервюта, че тогава е била на 56 години и за първи път е решила да поиска двойно повече, знаейки, че филмът ще бъде хит. Продуцентите се съгласили веднага, което я научава на важен урок за собствената ѝ стойност в Холивуд.

Сегашният хонорар е само част от парите, които тя ще вземе, защото успя да договори и добър процент от печалбата на филма.

Тъй като „Дяволът носи Прада 2“ вече е огромен хит, финалният чек на Мерил вероятно ще надхвърли 40 милиона долара.

Стрийп обаче поставила друго условие преди да се съгласи – същите хонорари да вземат Ан Хатауей и Емили Блънт.

"Това е благороден акт от страна на Стрийп, която отдава почит на триото, което направи първия филм истински хит," пише медията.

Преди 20 години Ан Хатауей е получила около 1 млн. долара, а Емили Блънт — едва около 100 000 долара. Днес и трите са на върха в киното.

Продължението на култовия филм от 2006 г., се появи на 1 май и се радва на изключителен търговски успех. Филмът не само оправда високите очаквания, но и надмина финансовите постижения на оригинала в премиерния си период.

През първия си уикенд в Америка филмът събра 77 млн. долара, което е значително повече от 27,5 млн. долара на оригинала през 2006 г. Само за първите дни общите приходи в световен мащаб достигнаха над 233 млн. долара, покривайки производствения бюджет от 100 млн. долара повече от два пъти.

Филмът се нареди сред топ 4 на най-силните премиери за годината, а основен фактор за успеха е завръщането на целия основен екип:

В центъра на сюжета на втората част е Анди Сакс, изигран от Ан Хатауей, която става редактор на отдела за статии в изданието Runway и отново среща главния редактор Миранда Пристли (Мерил Стрийп). Опитите на дуото да възродят списанието ги водят до среща с бившата първа асистентка на Миранда – сега влиятелната Емили, изиграна от Емили Блънт. Стенли Тучи също участва във филма.

