Всичко за Емили Блънт

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Емили Блънт с втора дъщеря

Емили Блънт с втора дъщеря

Емили Блънт е родила второто си дете. Съпругът на 33-годишната актриса Джон Красински се похвали вчера, че двамата са станали родители на дъщеричка В...

06 юли | 0:00
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Том Круз сваля Емили Блънт

Том Круз сваля Емили Блънт

Двойката спасява света от извънземни във филма "На ръба на утрешния ден" Том Круз и Емили Блънт ("Дяволът носи Прада", "Агенти на съдбата") са звезди...

06 юни | 6:10
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