Емили Блънт спасява новия филм на Спилбърг
Актрисата е главна героиня в „Денят на истината“
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Актрисата е главна героиня в „Денят на истината“
Погрижи се и за Ан Хатауей и Емили Блънт.
Професията ни е безпощадна, каза звездата от „Дяволът носи Прада“
Дъглоочакваното продължение тръгва по кината на 20 април
Емили Блънт си запазва ролята
Актрисата Емили Блънт стана майка за втори път, съобщиха световните медии. Новината обяви нейната половинка- Джон Красински. Радостният татко съобщил...
Емили Блънт е родила второто си дете. Съпругът на 33-годишната актриса Джон Красински се похвали вчера, че двамата са станали родители на дъщеричка В...
Британската актриса Емили Блънт не харесвала мускулите на мъжа си Джон Красински. "Тя ги мрази", оплака се актьорът в "Късното шоу на Стивън Колбърт"....
Бенисио Дел Торо, Емили Блънт и Джош Бролин се впускат в специална мисия срещу наркобарон в крими лентата "Сикарио". Дългоочакваният филм на изключите...
Двойката спасява света от извънземни във филма "На ръба на утрешния ден" Том Круз и Емили Блънт ("Дяволът носи Прада", "Агенти на съдбата") са звезди...