Бляскав старт на "Дяволът носи Прада". Изненадите

Две десетилетия след като „Дяволът носи Прада“ се превърна в съвременна класика, звездите от филма се събраха отново в Ню Йорк за световната премиера на дългоочакваното продължение.

Мерил Стрийп, която отново влиза в ролята на тираничната редакторка на модно списание Миранда Пристли, мина по червения килим заедно с Ан Хатауей, Емили Блънт и Стенли Тучи. Към актьорския състав се присъединява и Кенет Брана като най-новия съпруг на Миранда, а също и нови имена като Симон Ашли и Луси Лиу.

Сред известните гости на червения килим беше и бившият главен редактор на Vogue Ана Уинтур, смятана за вдъхновение за образа на героинята на Стрийп.

Премиерата на „Дяволът носи Прада 2“ за България е на 29 април.

