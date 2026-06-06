САЩ и Иран разменят удари въпреки примирието

Американските военни съобщиха, че са свалили четири ирански "еднопосочни атакуващи дрона", изстреляни към Ормузкия проток. Според Вашингтон дроновете са представлявали "непосредствена заплаха за регионалния морски трафик", предава Bulgaria ON AIR.

В изявление на Централното командване на САЩ (CENTCOM) се посочва, че американските сили впоследствие са нанесли удари по ирански крайбрежни радарни станции за наблюдение в Горук и на остров Кешм, за да предотвратят нови атаки, предаде BBC (Би Би Си).

В отговор Иран е изстрелял балистични ракети по две американски военни бази в Кувейт, както и по съоръжения на Военноморските сили на САЩ в Бахрейн, съобщи държавната информационна агенция IRIB.

От CENTCOM заявиха, че според първоначалните оценки от седемте изстреляни ирански ракети шест са били прехванати, а една не е достигнала целта си.

Последните събития стават само дни след предишен обмен на удари между САЩ и Иран, който засили опасенията за разпадане на и без това нестабилното примирие между двете държави.

Местните власти съобщиха, че при иранска атака с дронове срещу международното летище на Кувейт в сряда е загинал един човек, а над 60 са били ранени.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (IRGC) отрече да носи отговорност за атаката срещу летището. От организацията твърдят, че щетите са били причинени от грешка на американска система за противоракетна отбрана.

От CENTCOM определиха тези твърдения като неверни и заявиха, че Иран е атакувал летището при "умишлена, добре планирана и неоправдана атака".

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