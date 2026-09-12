Ормуз е на ръба на взрив. САЩ унищожи пет ирански танкера
Иран атакува американски военен кораб и отвърна по Йордания, докато Вашингтон предупреди, че всеки нов удар ще струва на Техеран още петролни кораби
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Иран атакува американски военен кораб и отвърна по Йордания, докато Вашингтон предупреди, че всеки нов удар ще струва на Техеран още петролни кораби
Кувейт задейства противовъздушната си отбрана, докато Тръмп уверява, че новата американска кампания няма да продължи дълго
Той отхвърли твърденията, че целта му е да принуди Иран да се върне на масата за преговори
Водят се ключови преговори с държавите от региона
Противовъздушната отбрана унищожи част от машините, но отломки нанесоха щети в северната част на страната
Според местните власти в иранската провинция Хормозган при атаките са загинали седем души
Ормузкия проток отново е ябълката на раздора
Появиха се кадри с щети по железопътен мост и пристанище, а Техеран твърди, че контролира Ормузкия проток
Хора от Южен Иран останаха без вода в жегата
Спорят кой е виновен за атака в Кувейт
Преустановиха въздушния трафик
В момента от Кувейт могат да се измъкнат само по суша, полети няма
Обвинения към Иран след пожар в резервоари за гориво
Възможен разлив в пристанището на Дубай
Иран праща дронове по съседните страни
Ракети и дронове са прехванати във въздуха, напрежението след удара срещу Иран ескалира
Ситуацията в Ормузкия проток не може да бъде разрешена само от САЩ
Експлозии в Дубай и пожар в Бахрейн след серия атаки по енергийни цели
За щастие няма жертви
Мляко, пилешко и сирене в София по-скъпи отколкото в Букурещ и Варшава