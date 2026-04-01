Дронове подпалиха летището в Кувейт! Удар по енергийни обекти

Международното летище в Кувейт беше подложено на атака с дронове, при която бяха поразени резервоари за гориво и избухна голям пожар, съобщават властите в страната.

Според официална информация зад нападението стоят Иран и подкрепяни от него въоръжени формирования. Няма данни за жертви, но щетите са значителни. Случаят е част от нарастваща вълна на напрежение в Персийския залив.

„Международното летище в Кувейт беше подложено на явни атаки с дронове, изстреляни от Иран и подкрепяни от него въоръжени формирования“, заяви говорителят на Главната дирекция за гражданска авиация Абдула ал-Раджи, цитиран от официалната кувейтска информационна агенция. Кувейтската служба за гражданска авиация съобщи, че международното летище на страната е било подложено на атака с дронове от Иран, която е довела до „голям пожар“ в резервоари за гориво.

По думите му „резервоари за съхранение на гориво са били поразени, което е довело до голям пожар на мястото“, като няма данни за пострадали.

От началото на войната, започнала с американско-израелски удари срещу Иран на 28 февруари, Техеран извършва ракетни и дронови атаки срещу Израел и съюзници на САЩ в Персийския залив.

В други части на региона също бяха съобщени инциденти. Министерството на вътрешните работи на Бахрейн обяви, че е избухнал пожар в търговски обект „в резултат на иранска агресия“.

Саудитска Арабия съобщи, че няколко дрона са били „прихванати и унищожени“. Междувременно във водите край Катар британска агенция за морска сигурност съобщи, че танкер е бил поразен.

Според британската служба за морски търговски операции (UK Maritime Trade Operations), инцидентът е станал на 31 километра северно от Доха, където „танкер е бил ударен от неизвестен снаряд от лявата страна, причинявайки щети по корпуса над водолинията“. Екипажът е в безопасност. От агенцията допълниха, че няма екологични щети, а властите разследват случая.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com