Тръмп каза какво ще спре войната в Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би приел 20-годишно спиране на ядрената програма на Иран, което изглежда е потвърждение за промяна в позицията му, отклонявайки се от искане за пълното ѝ прекратяване.

Тръмп каза, че това трябва да са „реални 20 години“. Преди това той призова Иран да прекрати окончателно обогатяването на уран - етап от производството на оръжие - и да му бъде попречено да се сдобие с ядрени оръжия.

Но той също така каза, че търпението му с Иран е на изчерпване, без да има признаци за пробив в преговорите.

Израелските и американските сили започнаха масирани въздушни удари срещу Иран на 28 февруари. Примирието, което е в сила от миналия месец и е предназначено да улесни преговорите, до голяма степен се спазва, въпреки някои размени на огън.

Пакистан играе ролята на посредник.

Въпреки това, двете страни изглеждат далеч една от друга, след като са отхвърлили последните предложения на другата за прекратяване на войната.

Иранските медии съобщиха, че предложението на Техеран е включвало незабавно прекратяване на войната на всички фронтове - очевидна препратка към израелските атаки срещу шиитския съюзник Хизбула в Ливан - спиране на военноморската блокада на иранските пристанища от страна на САЩ и гаранции за липса на по-нататъшни атаки срещу Иран, предава BBC.

Говорейки пред репортери на борда на самолета „Еър Форс Уан“ след разговори в Пекин с китайския президент Си Дзинпин, Тръмп заяви, че двете страни са се споразумели, че на Техеран не може да се позволи да притежава ядрено оръжие и че трябва да отвори отново Ормузкия проток, който в момента блокира, което води до покачване на световните цени на петрола.

Когато репортер предположи, че 20-годишното спиране на ядрената програма на Иран не е достатъчно, той отговори: „Двадесет години са достатъчни, но нивото на гаранция от тяхна страна, с други думи, трябва да са истински 20 години.“ Той не даде повече подробности.

През април американските медии съобщиха, че по време на преговори в пакистанската столица Исламабад, вицепрезидентът Джей Ди Ванс е отговорил на иранското предложение за прекратяване на обогатяването за пет години, като е настоял за минимум 20 години.

Смята се обаче, че това е първият път, в който самият Тръмп споменава 20-годишен период.

