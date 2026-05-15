И Уганда пламна от ебола

И съседната на Конго държава Уганда потвърди днес, че на територията на страната има огнище на смъртоносния еболавирус, предаде Ройтерс, като се позова на Министерството на здравеопазването на африканската страна. Ведомството уточни, че става въпрос за щама Бундибугьо.

Пациент е починал от ебола в интензивно болнично отделение вчера, след като "е развил хеморагични симптоми (повишена склонност към кървене - бел. ред.).

Здравното министерство на Уганда поясни, че заразата е пренесена от ДР Конго.

