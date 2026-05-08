Нови подробности за вируса от прокълнатия кораб

От няколко дни Световната здравна организация следи огнище на хантавирус на борда на нидерландския круизен кораб "Хондиус". До момента са потвърдени осем случая, включително три смъртни. Нов случай бе регистриран и в Швейцария при пътник, който е бил на борда на "Хондиус". Канарските острови отказаха да приемат круизния плавателен съд, опасявайки се от здравен риск за хората на архипелага.

Какво са хантавирусите и колко опасни са те?

Хантавирусите са открити за първи път по време на Корейската война през 50-те години на миналия век, когато из войниците се разпространява мистериозна хеморагична треска. По-късно през 1978 г. южнокорейски учени изолират вируса и го наричат на минаващата през Сеул река Хан. След това са открити десетки други разновидности, циркулиращи из Евразия и Америка от хилядолетия.

През 1993 година в района Четирите ъгъла в САЩ е регистрирано и първото голямо огнище на белодробната форма на заболяването.

Хантавирусите са група вируси, включващи общо 37 разновидности. Те са известни с това, че водят до две опасни състояния - хеморагична треска с бъбречен синдром и хантавирусен белодробен синдром. Хантавирусите се разделят основно на две групи - тези от "стария свят" и от "новия свят".

"Старите" хантавируси са разпространени в Европа, Азия и Африка. Те причиняват хеморагична треска с бъбречен синдром. Заболяването води до остро увреждане на бъбреците, наличие на белтък и кръв в урината, висока температура, болки в кръста, повръщане и кръвоизливи. Смъртността варира от под 1% до около 15% според конкретния вирус.

"Новите" хантавируси, откривани основно в Северна и Южна Америка, причиняват най-често хантавирусен белодробен синдром. Той започва с грипоподобни симптоми, но може бързо да премине в тежка дихателна недостатъчност. Смъртността достига между 30% и 60%.

Хантавирусите принадлежат към семейство вируси, пренасяни от гризачи. Животните не се разболяват, но отделят заразата чрез урина, слюнка и изпражнения. Хората най-често се инфектират при вдишване на частици от замърсена среда. Някои разновидности се пренасят при ухапване от кърлежи и дори акари.

Вирусът на круизния кораба "Хондиус" е от вида "Андес" (ANDV), който принадлежи към по-опасната група от новия свят. Той има една съществена разлика спрямо останалите разновидности. "Андес" е единственият, който може да се предава между хора.

Срещан основно в Аржентина и Чили, смъртността на този вид достига до около 40%. Заболяването започва с грипоподобни симптоми. Най-често се появяват температура, мускулни болки, главоболие, отпадналост, кашлица и гадене. След няколко дни инфекцията може рязко да премине в тежка кардиопулмонална фаза. Тогава в белите дробове се натрупва течност, нивата на кислород спадат, а пациентите развиват дихателна недостатъчност и кардиогенен шок.

Първите случаи са документирани през 1996 г. по време на огнище в Ел Болсон в южна Аржентина. Тогава епидемиолозите установяват връзки между отделните заразени, като в много случаи симптомите се появяват около три седмици след контакт с болен човек.

Огнището на борда на кораба "Хондиус" е едва вторият потвърден случай, при който хантавирус се предава от човек на човек, твърдят учени, следящи развитието на инфекцията.

Първото официално документирано подобно огнище е регистрирано през 2018 г. в Аржентина. Тогава 34 души се заразяват, а 11 умират след събиране на парти в южната част на страната. Преди този случай съществуват и други подозрения за предаване между хора, но изследователите не успяват категорично да изключат възможността заразените да са били изложени на контакт със заразени гризачи.

Още от миналия век хантавирусите попадат в полезрението на военните за създаването на потенциални биологични оръжия. Причина за това е високата смъртност и способността им да причиняват тежки белодробни и бъбречни увреждания. Допълнително внимание привлича фактът, че вирусите могат да оцелеят сравнително дълго в околната среда.

Специалистите подчертават, че хантавирусите са трудни за изолиране, култивиране и стабилизиране в лабораторни условия. Това сериозно ограничава потенциала им за създаване на ефективно биологично оръжие. "Андес" обаче остава особен случай. Той е единственият известен хантавирус с потвърдено предаване между хора, което според експерти го прави по-опасен от останалите представители на групата.

Американският Център за контрол и превенция на заболяванията (CDC) класифицира хантавирусите в категория C. Това са патогени с потенциал за бъдещо масово разпространение или модификация. Те обаче се смятат за по-нисък приоритет в сравнение с агенти от категория A, какъвто е антраксът.

Учените смятат, че климатичните промени и разрушаването на естествените местообитания увеличават риска от контакт между хора и заразени гризачи. Валежите, температурите и влажността влияят пряко върху разпространението на вируса, защото определят числеността на популациите на гризачи.

Към момента няма одобрена ваксина или специфично лечение срещу инфекцията. Терапията е основно поддържаща и включва подаване на кислород и интензивни грижи при тежките случаи. Специалистите смятат, че преболедуването вероятно осигурява доживотен имунитет, тъй като повторни инфекции не са наблюдавани.

"Той все пак не се разпространява лесно", коментира имунологът Стивън Брадфут от Университета на Ню Мексико. "Предаването обикновено става между хора, които спят в едно легло, имат интимен контакт или споделят храна."

Световната здравна организация засега определя риска за широката общественост като нисък.

Въпреки това случаят остава под активно наблюдение заради необичайното разпространение на вируса на круизен кораб и високата смъртност при част от заразените.

