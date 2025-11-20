СЗО бие аларма! Огнище на смъртоносен вирус

Потвърдени са девет случая на опасния вирус „Марбург“ в Етиопия, съобщи Световната здравна организация след официално потвърждение от местните здравни власти. Това е първото регистрирано огнище на заболяването в страната, което повишава тревогата сред международните здравни институции.

Според СЗО вирусната хеморагична треска „Марбург“ е един от най-смъртоносните патогени, познати на съвременната медицина. Заболяването протича с висока температура, силно главоболие и мускулни болки, а в рамките на седмица много от пациентите развиват тежки кръвоизливи.

Организацията подчертава, че ефективно лечение или одобрени ваксини срещу вируса няма. Генетичните анализи, проведени след първите случаи, разкриват, че става дума за щам, причинявал заболяване и в други части на Източна Африка, включително в района на град Джинка в южна Етиопия.

Експертни екипи на СЗО вече са изпратени в засегнатия регион. Местните власти засилват контрола и прилагат строги мерки – тестове, изолация на потвърдените случаи, лечение в специализирани отделения и проследяване на всички контактни лица. Целта е да се ограничи разпространението в ранна фаза, преди вирусът да засегне по-широки общности.

При предишни огнища основният първоизточник на зараза често са били плодоядни прилепи. Предаването между хора става при контакт с телесни течности на болни пациенти, но е възможно и чрез заразени предмети или повърхности. Това увеличава необходимостта от строга хигиена и защитни мерки при медицинския персонал.

Вирусът получава името си от германския град Марбург, където през 1967 г. лаборанти се заразяват, докато работят с маймуни, пренасящи дотогава неизвестния патоген. Оттогава насам заболяването периодично се появява в различни африкански държави, като всяко огнище изисква незабавна реакция заради високата смъртност.

Сегашната ситуация в Етиопия остава под активно наблюдение, а международните здравни служби предупреждават, че бързата и координирана реакция е ключова за ограничаване на нови случаи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com