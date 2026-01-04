Мандарини срещу портокали - кой плод е по-полезен?

Както портокалите, така и мандарините могат да бъдат отлично допълнение към балансираната диета. Според verywellhealth изборът зависи от личните предпочитания по отношение на размера, вкуса и нуждите от витамин C.

Колко витамин C има в един портокал?

Един 140-грамов портокал съдържа 82,7 милиграма (мг) витамин C, което е приблизително 90-109% от дневната стойност, в зависимост от възрастта и пола. Според Службата за хранителни добавки към Националните здравни институти препоръчителният дневен прием на витамин C за възрастни жени е приблизително 75 мг, докато мъжете се нуждаят от малко повече - 90 мг.

Портокалите съдържат и много други хранителни вещества: фибри, калций, магнезий, фосфор, калий, натрий и фолат. Те съдържат и големи количества флавоноиди, за които изследванията показват, че са растителни съединения с антиоксидантно действие, които помагат за намаляване на риска от хронични заболявания и оксидативен стрес.

Колко витамин C има в мандарината?

Подобно на портокалите, мандарините също съдържат голямо количество витамин C, който подпомага цялостното здраве. Според Министерството на земеделието на САЩ една 74-грамова мандарина съдържа 36,1 мг витамин C или приблизително 40% от общата дневна стойност.

Това означава, че ще получите по-малко витамин C от една мандарина, отколкото от един портокал. Типична порция мандарини се състои от два плода, които заедно съдържат 72,2 мг витамин C – все още с около 10 мг по-малко от един портокал.

Мандарините съдържат и хранителни вещества, подобни на тези в портокалите – фибри, калций, магнезий, фосфор, калий, фолат, холин и антиоксиданти.

Как да изберем между мандарини и портокали

Размер: Портокалите са по-големи. Предпочитанието ви да ядете един голям плод вместо няколко малки може да има значение.

Вкус: Мандарините са по-сладки и по-малко кисели, докато портокалите са по-кисели.

Белeне: Мандарините се обелват по-лесно от портокалите.

Смилаемост: Мандарините са малко по-добри в това отношение.

