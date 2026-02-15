Черен шоколад при диабет? Падна много популярен мит

В продължение на години храните, които влияят на нивата на кръвната захар, бяха възприемани като забранени или допустими само при специални поводи. Това обаче не важи напълно за тъмния шоколад. Данни от научни изследвания показват, че той може да има специфични ползи за глюкозния контрол. Ефектът се свързва с високото съдържание на какао и антиоксиданти. По темата съобщава EatingWell.

Какво показват научните данни

Проучване, публикувано в Националната медицинска библиотека, посочва, че тъмният шоколад може да влияе по-различно на нивата на кръвната захар в сравнение с млечния и белия шоколад. Причината е по-високото съдържание на какао и полифеноли, които имат антиоксидантни свойства и участват в регулацията на метаболитните процеси.

Как да се консумира без риск

Според регистрирания диетолог Ерин Палински-Уейд, хората с диабет или преддиабет могат да включват тъмен шоколад в менюто си, без това да води до рязко покачване на кръвната захар. Ключът е в баланса и комбинацията с други хранителни елементи. Съчетававането на малко количество тъмен шоколад с фибри, протеини и здравословни мазнини може да подпомогне стабилните нива на глюкоза и да ограничи желанието за сладко.

Влияние върху кръвната захар след хранене

Тъмният шоколад не е нискокалоричен продукт, тъй като съдържа значително количество мазнини и захари. „Шоколадът е висококалорична храна заради съдържанието си на мазнини и захар“, обяснява диетологът Лорена Драго. Въпреки това какаото в тъмния шоколад е богато на полифеноли, които подпомагат здравословната функция на кръвоносните съдове и могат да намалят пиковете на кръвната захар след хранене.

Ефект при хора с диабет

Изследвания показват, че при хора с диабет тип 2 включването на тъмен шоколад или какао в балансирана диета може да доведе до подобрение на нивата на кръвната захар на гладно. Макар да са необходими допълнителни проучвания, учените предполагат, че полифенолите подобряват ендотелната функция, което улеснява преминаването на глюкозата от кръвта в клетките.

Инсулинова чувствителност

Инсулиновата резистентност е състояние, при което организмът не използва ефективно инсулина, което с времето повишава риска от преддиабет и диабет тип 2. Някои хранителни компоненти, сред които полифенолите в тъмния шоколад, могат да подпомогнат действието на инсулина. Малко проучване, публикувано от Университета в Багдад, установява, че участници с инсулинова резистентност, които консумират ежедневно 85% тъмен шоколад, показват значителни подобрения след 45 дни.

По-нисък риск от диабет тип 2

Мащабни обсервационни проучвания в три големи американски популации показват, че хората, които консумират поне пет порции тъмен шоколад седмично, имат около 21% по-нисък риск от развитие на диабет тип 2 в сравнение с тези, които рядко го консумират. Палински-Уейд посочва, че този ефект вероятно се дължи на какаовите флавоноиди, които подобряват инсулиновата чувствителност и съдовата функция и подпомагат по-добрия контрол на кръвната захар в дългосрочен план.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com